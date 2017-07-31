FACUA reclama al Principado de Asturias una explicación por el cierre de camas hospitalarias en verano
La delegación territorial de FACUA en Asturias denuncia el cierre de 290 camas en hospitales públicos con más 17.000 pacientes aguardando en listas de espera.
FACUA.org
Asturias-31/07/2017
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Uno de los accesos al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). | Imagen: flickr.com/photos/gonmi (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias que explique los motivos por los que se ha reducido el número de camas hospitalarias disponibles en los hospitales públicos de la comunidad autónoma.
La asoci