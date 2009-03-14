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FACUA reclama cambios normativos para frenar los abusos contra la infancia por parte de numerosos sectores empresariales

Es su reivindicación con motivo del 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

FACUA.org
España-14/03/2009
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Este domingo 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que FACUA-Consumidores en Acción dedica a la lucha contra los abusos que sufre la infancia, acosada y explotada por el marketing de numerosos sectores empresariales.

FACUA ha dirig

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