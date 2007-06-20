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FACUA reclama celeridad en el inicio del plan de sustitución de contadores eléctricos y un plazo no demasiado extenso para su ejecución

Critica que todavía sigan existiendo suministros a 127 voltios en España, lo que supone un incumplimiento de las exigencias europeas.

FACUA.org
España-20/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) valora positivamente la puesta en marcha del plan de renovación de contadores de energía eléctrica y reclama al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio celeridad en el inicio de la sustitución de los equ

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