FACUA reclama celeridad en el inicio del plan de sustitución de contadores eléctricos y un plazo no demasiado extenso para su ejecución
Critica que todavía sigan existiendo suministros a 127 voltios en España, lo que supone un incumplimiento de las exigencias europeas.
FACUA.org
España-20/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) valora positivamente la puesta en marcha del plan de renovación de contadores de energía eléctrica y reclama al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio celeridad en el inicio de la sustitución de los equ