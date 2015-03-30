FACUA reclama inspecciones en Semana Santa para evitar precios abusivos y mala conservación de alimentos
La asociación también alerta sobre la proliferación de puestos ambulantes ilegales y advierte a los usuarios sobre los posibles abusos que pueden sufrir en determinados establecimientos de hostelería.
FACUA.org
España-30/03/2015
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FACUA recuerda que todo establecimiento de hostelería debe contar con una lista de precios expuesta al público de forma visible. | Imagen: Holly Hayes (CC BY-NC 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción reclama a los ayuntamientos y autoridades de Consumo y Salud de las diferentes comunidades autónomas que desarrollen amplias campañas de inspección de establecimientos en Semana Santa para evitar que se cobren precios abusivos, fundamentalm