Nuestras acciones

FACUA reclama inspecciones en Semana Santa para evitar precios abusivos y mala conservación de alimentos

La asociación también alerta sobre la proliferación de puestos ambulantes ilegales y advierte a los usuarios sobre los posibles abusos que pueden sufrir en determinados establecimientos de hostelería.

FACUA.org
España-30/03/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción reclama a los ayuntamientos y autoridades de Consumo y Salud de las diferentes comunidades autónomas que desarrollen amplias campañas de inspección de establecimientos en Semana Santa para evitar que se cobren precios abusivos, fundamentalm

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos