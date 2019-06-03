FACUA reclama la retirada del mercado de un set de pulido dental a la venta en Lidl
Ha denunciado a la cadena ante la Agencia Catalana del Consumo. Los odontólogos han alertado de que su elevado número de revoluciones puede quemar los dientes e incluso hacer necesario endodonciarlos.
FACUA.org
España-03/06/2019
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Imagen: Lidl.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Lidl ante la Agencia Catalana del Consumo, donde tiene su sede social, por la venta de un set de pulido dental de la marca Nevadent. La asociación reclama la retirada del producto del mercado, sobre el que los odontólogos han alert