FACUA reclama más transparencia a autoridades y fabricantes ante los numerosos defectos en vehículos que afectan a la seguridad
Pide cambios en el funcionamiento de la red de alerta y sanciones ante determinadas irregularidades. En poco más de un mes han trascendido fallos en veinticinco modelos de coches y motos.
FACUA.org
España-11/02/2010
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La asociación advierte asimismo que la gravedad de muchos de los defectos detectados deber&i