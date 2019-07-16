FACUA reclama que la nueva autoridad de protección del consumidor financiero tenga potestad sancionadora
La asociación exige al Ministerio de Economía que el borrador del anteproyecto de ley recoja indemnizaciones a los usuarios que reclamen y les den la razón.
FACUA.org
España-16/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ministerio de Economía que la nueva Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero tenga potestad para sancionar a las entidades que defrauden a los consumidores.
La asociación exige al departamento que dirig