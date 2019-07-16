Nuestras acciones

FACUA reclama que la nueva autoridad de protección del consumidor financiero tenga potestad sancionadora

La asociación exige al Ministerio de Economía que el borrador del anteproyecto de ley recoja indemnizaciones a los usuarios que reclamen y les den la razón.

FACUA.org
España-16/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ministerio de Economía que la nueva Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero tenga potestad para sancionar a las entidades que defrauden a los consumidores.

La asociación exige al departamento que dirig

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos