FACUA reclama una multa para Aqualia por dejar a 14.000 usuarios del Puerto de la Cruz sin agua potable
La asociación denuncia que distintos barrios del municipio tinerfeño llevan más de un mes sin suministro apto para el consumo humano. La sanción debería oscilar entre los 60.000 y los 500.000 euros al tratarse de hechos tipificados en la legislación como muy graves.
FACUA.org
Canarias-02/04/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado ante el Gobierno canario una sanción para la empresa Aqualia por dejar sin agua potable a unos 14.000 usuarios de distintos barrios del Puerto de la Cruz. Los afectados no pueden usar el suministro para beber o preparar comidas desde el pasa