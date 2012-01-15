FACUA recomienda a los afectados por el accidente del Costa Concordia que reclamen indemnizaciones a sus agencias de viajes
Los pasajeros tienen derecho a recuperar lo abonado por el crucero y el transporte, una cantidad por sus equipajes perdidos, todos los gastos de comida y alojamiento más indemnizaciones por lesiones.
FACUA.org
Europa-15/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los afectados por el accidente del buque crucero Costa Concordia que reclamen las correspondientes indemnizaciones a las agencias de viajes con las que lo contrataron.
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