FACUA recomienda a los afectados por el apagón de Madrid que reclamen indemnizaciones
La Federación señala nuevamente que la normativa en materia de suministro eléctrico es deficiente y no defiende los intereses de los consumidores.
FACUA.org
Madrid-17/07/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recomienda a los usuarios que se han visto afectados por el corte de suministro eléctrico en el centro de Madrid que reclamen las pertinentes indemnizaciones por los perjuicios ocasionados en sus electrodomésticos as&iacu