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FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Air Europa que reclamen la reubicación o devolución

La aerolínea, cuyos pilotos han confirmado que irán a la huelga del 30 de julio al 2 de agosto, deberá ofrecer alternativas de viaje a los usuarios o, de lo contrario, reintegrar el dinero de los billetes.

FACUA.org
España-15/07/2016
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FACUA-Consumidores en Acción recomienda a todos los usuarios que hayan adquirido billetes para viajar con Air Europa entre el 30 de julio y el 2 de agosto, que reclamen a la compañía la reubicación o, en caso de no ser posible, la devolución del importe de los m

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