FACUA recomienda a los afectados por las participaciones preferentes que pidan la nulidad del contrato
La asociación considera vergonzoso que el sector de la banca haya podido comercializar estos productos de forma generalizada, sin informar de su alto riesgo y la falta de liquidez.
FACUA.org
España-02/02/2012
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios que se sientan engañados y perjudicados por la inversión realizada en participaciones preferentes que soliciten la nulidad del contrato, sobre la base de la falta de información.
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