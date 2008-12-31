FACUA recomienda a los consumidores que corten con el despilfarro y feliciten el nuevo año por Internet
El correo electrónico, las redes sociales y la mensajería instantánea son alternativas gratuitas y más fiables que los mensajes de móvil y las llamadas.
FACUA.org
España-31/12/2008
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Este año, corta con el despilfarro. Éste es el lema de la campaña con la que FACUA-Consumidores en Acción fomentará durante 2009 alternativas para reducir los elevados niveles de consumo de los ciudadanos.
La campaña comienza con una llamad