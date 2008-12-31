Nuestras acciones'Este año, corta con el despilfarro'

FACUA recomienda a los consumidores que corten con el despilfarro y feliciten el nuevo año por Internet

El correo electrónico, las redes sociales y la mensajería instantánea son alternativas gratuitas y más fiables que los mensajes de móvil y las llamadas.

FACUA.org
España-31/12/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Este año, corta con el despilfarro. Éste es el lema de la campaña con la que FACUA-Consumidores en Acción fomentará durante 2009 alternativas para reducir los elevados niveles de consumo de los ciudadanos.

La campaña comienza con una llamad

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos