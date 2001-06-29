FACUA recomienda a los consumidores que limiten sus compras en las rebajas y no se dejen manipular por la publicidad consumista
La Federación aconseja ser críticos con los establecimientos que incumplan los requisitos obligatorios de información.
FACUA.org
España-29/06/2001
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Ante el inicio de la temporada de rebajas, que comienza el día 2 de julio y finalizará el 31 de agosto, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recomienda a los consumidores que limiten sus compras a productos realmente necesarios