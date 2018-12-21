FACUA recomienda a los premiados en la Lotería que denuncien las ofertas de compra por sus billetes
La asociación recuerda que este tipo de operaciones suponen un fraude a la Hacienda pública, además de una trampa que puede provocar la pérdida de más de la mitad del importe ganado.
FACUA.org
España-21/12/2018
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