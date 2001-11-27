Nuestras acciones

FACUA recomienda conservar los folletos y catálogos de las agencias de viajes ya que tienen la misma validez que el contrato

Los usuarios tienen derecho a exigir indemnizaciones si la categoría de los hoteles no concuerda con la contratada o su distancia de las zonas turísticas es superior a la ofertada.

FACUA.org
España-27/11/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Ante la cercanía de las vacaciones navideñas y el puente de la Inmaculada, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte a los usuarios que se dispongan a contratar los servicios de una agencia de viajes que deben conservar todo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos