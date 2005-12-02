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FACUA recomienda moderación en el consumo y precaución ante el espejismo de los 'créditos rápidos'

La Federación estima que la última subida del euribor ha encarecido entre 22,40 y 23,60 euros mensuales el importe medio de las hipotecas.

FACUA.org
España-02/12/2005
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Ante la nueva y elevada subida del euribor, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) insiste en su recomendación de moderar el consumo y tener precaución ante el espejismo de los créditos rápidos de pequeña cuantía y elevados interese

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