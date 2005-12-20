FACUA recomienda no regalar móviles a los niños en estas fiestas
La Federación pide a los padres que reflexionen sobre el riesgo de que los pequeños puedan llegar a sufrir problemas de adicción, a lo que hay que añadir la incertidumbre sobre si sus radiaciones son peligrosas para la salud.
FACUA.org
España-20/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recomienda no regalar móviles a los niños en estas fiestas y pide a los padres que reflexionen sobre el riesgo de que con ellos los pequeños puedan sufrir problemas de concentración y adicción, a lo q