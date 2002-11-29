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FACUA recomienda precaución en la compra de adornos navideños y artículos de broma ante la existencia de productos que no han pasado controles y pueden resultar peligrosos

La Federación emprende su campaña navideña de información a los consumidores.

FACUA.org
España-29/11/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) emprende su tradicional campaña navideña de información a los consumidores advirtiendo de la existencia en el mercado de adornos y artículos de broma que se comercializan de for

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