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FACUA recomienda reclamar ante el cese temporal de vuelos regulares de la aerolínea canaria Islas Airways

Los afectados tienen derecho a la devolución del importe íntegro de sus billetes y a exigir compensaciones de entre 125 y 600 euros.

FACUA.org
España-25/10/2012
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Ante la suspensión temporal de vuelos regulares de la compañía canaria Islas Airways, FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los pasajeros que hayan sufrido la anulación de sus billetes que reclamen todos los perjuicios ocasionados.

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