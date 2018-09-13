FACUA recopila la documentación necesaria para representar a los afectados de iDental en la causa abierta en la Audiencia Nacional
La asociación solicitó su personación como acusación particular en el caso el pasado mes de julio.
FACUA.org
España-13/09/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción se encuentra actualmente recopilando toda la información necesaria para representar a los afectados de iDental en la causa abierta en la Audiencia Nacional. La asociación solicitó su personación como acusación particular el pa