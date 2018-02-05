FACUA recuerda a los afectados por el cierre de Barajas que tienen derecho a alojamiento y comida
El temporal de nieve ha provocado la cancelación de 42 vuelos desde el aeropuerto madrileño, además de la desviación de seis vuelos.
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España-05/02/2018
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Además de los veinticinco vuelos cancelados, otros cinco han tenido que ser desviados por la situación del aeropuerto. | Imagen: @diegonovoa (Twitter).
FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios afectados por los cuarenta y dos vuelos cancelados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que tienen derecho que las aerolíneas les proporcionen alojamiento y manuntención. A causa de la intensa nevada produci