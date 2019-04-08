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FACUA recuerda a los afectados por la huelga de pilotos de Air Nostrum que pueden pedir compensaciones

Los paros están convocados por el sindicato de pilotos Sepla para los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril.

FACUA.org
España-08/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los afectados por la huelga de pilotos de Air Nostrum, que pertenece al mismo grupo empresarial que Iberia, que tienen derecho a solicitar compensaciones y la devolución del importe del billete en caso de que sea cancelado.

La huelga ha

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