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FACUA recuerda que Air Nostrum debe compensar a los afectados por la huelga de pilotos

Los paros están previstos para este viernes y los días 26 y 30 de noviembre, que han provocado la cancelación de al menos cien vuelos.

FACUA.org
España-23/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los pasajeros afectados por la huelga de pilotos de Air Nostrum que tienen derecho a compensaciones y a la devolución del importe del vuelo en caso de que este sea cancelado, así como de los gastos adicionales a los que tengan que

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