FACUA recuerda que el cobro del contestador de Movistar da derecho a cancelar las permanencias
Desde el 1 de octubre, la compañía factura a sus clientes de fijo 6,05 céntimos cada vez que escuchan sus mensajes del buzón de voz, con un máximo de 2,42 euros mensuales.
FACUA.org
España-03/10/2014
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda que el cobro del servicio contestador que Movistar ha comenzado a aplicar este 1 de octubre a todos sus clientes de telecomunicaciones fijas da derecho a cancelar las permanencias sin penalización alguna. La compañia aplicará a