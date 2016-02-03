FACUA recuerda que las anulaciones de viajes del Imserso obligan a pagar compensaciones a los afectados
La asociación pide al organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que actúe con diligencia y compruebe que la adjudicataria resuelve la situación de acuerdo a las garantías legales existentes.
FACUA.org
España-03/02/2016
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