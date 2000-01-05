FACUA recuerda que las rebajas se producen en los precios y no en la calidad de los productos
Recomienda preguntar si se admiten devoluciones por cambios de talla u otras causas no achacables al comercio ni al fabricante.
FACUA.org
España-05/01/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Ante el inicio de la temporada de rebajas, que comienza el día 7 de enero y finalizará el 7 de marzo, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) pide a los consumidores que compren sólo lo realmente necesario y no piensen que c