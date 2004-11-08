FACUA recurre las tarifas de interconexión de Movistar, Vodafone y Amena fijadas por la CMT al estar muy por encima de lo permitido por la legislación
El Real Decreto que regula las tarifas de interconexión establece que deben estar orientadas a costes, pero los últimos informes de la CMT sobre las contabilidades de Movistar y Vodafone revelan que sus ingresos por estos conceptos les supusieron en 2002 márgenes del 207,4% y el 126,0% sobre los costes.
FACUA.org
España-08/11/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado sendos recursos de reposición contra las resoluciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) fechadas el 7 de octubre en las que fija las nuevas tarifas de interconexión de Movista