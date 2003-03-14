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FACUA reivindica los derechos de los consumidores latinoamericanos frente a los abusos de las multinacionales europeas

Con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la Federación incide en su apuesta por la cooperación con el movimiento de consumidores de Latinoamérica para denunciar las prácticas abusivas de empresas eléctricas, telefónicas y bancos españoles y europeos.

FACUA.org
América-14/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) dedica este año el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que se celebra el 15 de marzo, a reivindicar los derechos de los consumidores latinoamericanos frente a los abusos que sufr

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