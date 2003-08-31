FACUA replica al ministro de Economía que los consumidores han sufrido una subida brutal de las tarifas telefónicas
La Federación advierte que el ahorro de 1.000 euros por familia entre 1998 y 2002 del que habla Rato supondría nada menos que 17 euros mensuales en la factura telefónica de los usuarios.
FACUA.org
España-31/08/2003
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El ahorro de 1.000 euros por familia en las facturas telefónicas de los últimos cinco años del que el ministro de Economía se vanaglorió el pasado jueves supondría nada menos que 17 euros mensuales, señala la Federación de Consumidores en Ac