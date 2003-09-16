FACUA revela en un estudio que llamar desde casa a un móvil es hasta once veces más caro que a un fijo
La Federación reclama al Gobierno una bajada sustancial en las tarifas de las llamadas de fijo a móvil con el operador dominante, Telefónica de España, que fomentaría una mayor competencia en el sector.
FACUA.org
España-16/09/2003
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Llamar a un teléfono móvil resulta entre cuatro y once veces más caro que a un fijo, una diferencia desproporcionada que supone graves perjuicios para las economías domésticas. Esta es una de las conclusiones del último estudio sobre tarifas telefó