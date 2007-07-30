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FACUA rompe su covenio con la Federación Española de Profesionales en Naturopatía por sus irregularidades

Establecía vías de mediación para la resolución amistosa de posibles conflictos entre socios de FACUA y naturópatas miembros de Fenaco.

FACUA.org
España-30/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha roto el convenio de colaboración que suscribió el pasado mayo con la Federación Española de Profesionales en Naturopatía (Fenaco) ante las irregularidades al respecto cometidas por esta entidad.

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