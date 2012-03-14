Nuestras acciones15 de marzo

FACUA sale a la calle en 16 ciudades con una campaña contra los abusos de la banca

#Nomefiodelosbancos es el lema con el que la asociación conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

FACUA.org
España-14/03/2012
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Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, FACUA-Consumidores en Acción desarrollará este jueves 15 de marzo una campaña contra los abusos del sector financiero bajo el lema #Nomefiodelosbancos (tag que utilizar&

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