FACUA sale a la calle en 16 ciudades con una campaña contra los abusos de la banca
#Nomefiodelosbancos es el lema con el que la asociación conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
FACUA.org
España-14/03/2012
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Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, FACUA-Consumidores en Acción desarrollará este jueves 15 de marzo una campaña contra los abusos del sector financiero bajo el lema #Nomefiodelosbancos (tag que utilizar&