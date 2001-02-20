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FACUA saluda el nombramiento de la nueva directora general de Consumo de la Junta de Andalucía

Elia Rosa Maldonado ha sido nombrada hoy, en Consejo de Gobierno, directora general de Consumo de la Junta de Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-20/02/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) saluda el nombramiento de Elia Rosa Maldonado como directora general de Consumo de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía y le ofrece su colaboración para contrib

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