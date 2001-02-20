FACUA saluda el nombramiento de la nueva directora general de Consumo de la Junta de Andalucía
Elia Rosa Maldonado ha sido nombrada hoy, en Consejo de Gobierno, directora general de Consumo de la Junta de Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-20/02/2001
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