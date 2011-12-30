FACUA, satisfecha con la sentencia que impide a Ryanair embarcar a pie en Alicante
La Audiencia Provincial alicantina desestima el recurso presentado por la aerolínea irlandesa en el que pedía como medida cautelar el mantenimiento del embarque y desembarque sin tener que usar pasarelas.
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España-30/12/2011
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