FACUA, satisfecha por el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE que insta a España a prohibir el uso del término 'bio' en productos no ecológicos
La Federación, junto a más de cuarenta organizaciones, ha demandado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que modifique con urgencia el Real Decreto que permite que cualquier producto con aditivos, pesticidas e incluso transgénicos use la denominación bio.
FACUA.org
España-14/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) muestra su satisfacción ante el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que corrobora que el Gobierno español debe prohibir el uso del término bio para alimentos no procedentes de la agric