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FACUA satisfecha por el rechazo de la CNC a la orden ministerial sobre la retirada del aceite de oliva

Considera que los afectados serían los consumidores y que la restricción a la competencia no se encuentra justificada.

FACUA.org
España-22/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción por el rechazo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al proyecto de orden ministerial que solicitaba la retirada de aceite de oliva de inferior calidad (lampante) en las tres próximas campañas.

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