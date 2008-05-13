Nuestras accionesCifra desproporcionada

FACUA se muestra contraria a la subida del 11,3% en la tarifa eléctrica propuesta por la Comisión Nacional de la Energía

Cree que no resulta en absoluto razonable, teniendo en cuenta el incremento ya aplicado en enero, la coyuntura económica actual que viven los consumidores y los beneficios milmillonarios del sector.

FACUA.org
España-13/05/2008
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FACUA-Consumidores en Acción se muestra contraria a la subida del 11,3% en la tarifa eléctrica propuesta por el consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), al considerarla desproporcionada.

FACUA cree que el incremento no resulta en absoluto razonable,

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