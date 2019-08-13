FACUA se muestra contraria al cobro de peajes en autovías gratuitas que plantea el Ministerio de Fomento
La asociación critica que si todos los conductores deben pagar la misma cantidad para transitar por una carretera, la medida terminará perjudicando a los tienen menos poder adquisitivo.
FACUA.org
España-13/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se muestra contraria al cobro de peajes en autovías gratuitas que ha planteado el Ministerio de Fomento, cuyo supuesto fin sería costear el mantenimiento de las infraestructuras y el impacto medioambiental.
La asociación considera qu