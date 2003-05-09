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FACUA se persona en el Tribunal de Defensa de la Competencia por las irregularidades en las preasignaciones telefónicas de Auna y Uni2

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha rehusado tomar medidas al respecto, mientras que el Ministerio de Economía considera que el hecho de que Retevisión y Uni2 dieran de alta en el servicio de marcación directa a numerosos usuarios sin su consentimiento "no afecta al interés público" y "promueve la competencia".

FACUA.org
España-09/05/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se ha personado en el Tribunal de Defensa de la Competencia como parte en el caso de las irregularidades en las preasignaciones telefónicas de Auna (antes Retevisión) y Uni2, después d

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