FACUA se suma a las reivindicaciones ciudadanas para soterrar las vías del AVE a su paso por Murcia
La asociación insta a Fomento a que modifique el plan de obras previsto, que contempla habilitar en plena ciudad un tramo ferroviario en superficie rodeado por enormes muros de metacrilato.
FACUA.org
Murcia-06/10/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un operario trabaja en las pantallas que separan las vías de alta velocidad. | Imagen: twitter.com/SoterramientoMu.
FACUA-Consumidores en Acción se une a las reivindicaciones ciudadanas y reclama a Fomento que el tren de alta velocidad (AVE) llegue a Murcia soterrado y no en superficie, como en un principio contempla un proyecto inicial que, de llevarse a cabo en estos términos, implicaría