FACUA se suma a los colectivos que piden la retirada del panfleto homófobo 'Comprender y sanar la homosexualidad'
Espera que las librerías y grandes almacenes que lo tienen a la venta revisen su política comercial ante obras que lanzan mensajes de odio e ignorancia en relación al colectivo de LGBT.
FACUA.org
España-27/12/2011
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