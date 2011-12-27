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FACUA se suma a los colectivos que piden la retirada del panfleto homófobo 'Comprender y sanar la homosexualidad'

Espera que las librerías y grandes almacenes que lo tienen a la venta revisen su política comercial ante obras que lanzan mensajes de odio e ignorancia en relación al colectivo de LGBT.

FACUA.org
España-27/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción se suma a los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) que están demandando la retirada de los establecimientos del libro Comprender y sanar la homosexualidad.

FACUA espera que las librerías y grandes almacenes que tienen a la ven

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