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FACUA se une a CI en su llamamiento al G-20 para aumentar la protección de los consumidores de servicios financieros

La asociación remitió, junto a otras asociaciones de consumidores españolas, una petición al presidente del Gobierno y a la ministra de Economía.

FACUA.org
Internacional-10/11/2010
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FACUA-Consumidores en Acción se une al llamamiento de Consumers Internacional (CI) al G-20 para aumentar la protección de los consumidores de servicios financieros.

En este sentido, la organización internacional de consumidores ha elaborado una petición en la

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