FACUA señala a la política liberalizadora del Gobierno como corresponsable de las subidas de las gasolinas
La Federación hace un llamamiento a la unidad de acción de las organizaciones de consumidores y de empresarios afectados.
FACUA.org
España-25/05/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera que el Gobierno central es el principal responsable de las constantes subidas de los precios de las gasolinas, al haber dado al sector de los hidrocarburos total libertad para establecer sus prec