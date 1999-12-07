FACUA señala en un estudio las grandes diferencias entre las tarifas de veintiuna suministradoras de agua andaluzas
Una familia puede pagar cada mes más del doble que otra que consuma lo mismo pero que esté establecida en otra ciudad.
FACUA.org
Andalucía-07/12/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), a través de su departamento de Control y Análisis de Productos y Servicios, ha realizado un amplio estudio comparativo sobre tarifas de agua en Andalucía en el que ha constatado las g