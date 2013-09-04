FACUA Sevilla alerta de que la ampliación de la zona azul agravará los problemas de movilidad
Pretender acabar con el acoso de los ‘gorrillas’ con más costes para los ciudadanos es como apagar el fuego con gasolina, advierte la asociación.
FACUA.org
Sevilla-04/09/2013
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FACUA Sevilla alerta de que la ampliación de la zona azul en 3.173 plazas (un aumento del 77%) no sólo no soluciona los problemas de movilidad de la ciudad sino que puede agravarlos aún más.
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