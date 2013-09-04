Nuestras accionesFalta de participación ciudadana en la toma de decisiones

FACUA Sevilla alerta de que la ampliación de la zona azul agravará los problemas de movilidad

Pretender acabar con el acoso de los ‘gorrillas’ con más costes para los ciudadanos es como apagar el fuego con gasolina, advierte la asociación.

FACUA.org
Sevilla-04/09/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla alerta de que la ampliación de la zona azul en 3.173 plazas (un aumento del 77%) no sólo no soluciona los problemas de movilidad de la ciudad sino que puede agravarlos aún más.

Tal y como

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos