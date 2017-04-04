FACUA Sevilla amplía su campaña informativa sobre las cláusulas suelo en la capital y 12 municipios
La asociación, que va a repartir 100.000 octavillas por toda la provincia, se pone a disposición de todos los ayuntamientos sevillanos para organizar charlas y asesorar a afectados.
FACUA.org
Sevilla-04/04/2017
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FACUA Sevilla va a intensificar su campaña informativa sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios en la capital y en 12 municipios de la provincia, entre los que se encuentran Alcalá de Guadaira, San José de la Rnconada, Bormujos, Mairena del Aljarafe, Tomares, Gelves