Nuestras accionesTras la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

FACUA Sevilla amplía su campaña informativa sobre las cláusulas suelo en la capital y 12 municipios

La asociación, que va a repartir 100.000 octavillas por toda la provincia, se pone a disposición de todos los ayuntamientos sevillanos para organizar charlas y asesorar a afectados.

FACUA.org
Sevilla-04/04/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla va a intensificar su campaña informativa sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios en la capital y en 12 municipios de la provincia, entre los que se encuentran Alcalá de Guadaira, San José de la Rnconada, Bormujos, Mairena del Aljarafe, Tomares, Gelves

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos