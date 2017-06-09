FACUA Sevilla celebra tres charlas sobre cláusula suelo en la provincia
La asociación asesorará a los consumidores de Villaverde del Río y Estepa los próximos 12 y 14 de junio, respectivamente.
FACUA.org
Sevilla-09/06/2017
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FACUA Sevilla ha comenzado a impartir charlas informativas sobre la cláusula suelo y gastos hipotecarios a los consumidores de la provincia. Se trata de las primeras sesiones de la campaña informativa puesta en marcha por la asociación para asesorar a los afectados por el cob