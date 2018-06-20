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FACUA Sevilla celebra una asamblea informativa para los afectados por el cierre de las clínicas iDental

Será este jueves 21 de junio en el Teatro Duque CCOO de la capital hispalense. El centro odontológico sevillano, como el resto de clínicas, ha dejado paralizados los tratamientos contratados por los pacientes.

FACUA.org
Sevilla-20/06/2018
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FACUA Sevilla ha convocado para este jueves 21 de junio una asamblea informativa para los pacientes afectados por el cierre de la clínica iDental de la capital hispalense. El acto comenzará a las 18.00 horas en el Teatro Duque CCOO, situado en la Plaza del Duque.

La clí

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