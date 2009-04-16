FACUA Sevilla considera inaceptable la tardanza en la limpieza de la cera tras la Semana Santa en numerosas calles de la capital
Recuerda al Ayuntamiento su responsabilidad patrimonial frente a los daños de los usuarios que sufran accidentes.
FACUA.org
Sevilla-16/04/2009
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