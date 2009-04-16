Nuestras acciones

FACUA Sevilla considera inaceptable la tardanza en la limpieza de la cera tras la Semana Santa en numerosas calles de la capital

Recuerda al Ayuntamiento su responsabilidad patrimonial frente a los daños de los usuarios que sufran accidentes.

FACUA.org
Sevilla-16/04/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA considera inaceptable la tardanza en la limpieza de la cera tras la Semana Santa en numerosas calles y recuerda al Ayuntamiento su responsabilidad patrimonial frente a los daños de los usuarios que sufran accidentes por

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos